Екатеринбург, 17 февраля, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Обманутые пайщики Южного Урала могут надеяться на поддержку полпреда Игоря Холманских. На пресс-конференции полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе обозначил Челябинскую область как самую проблемную по обманутым дольщикам и пообещал содействие людям, оставшимся без жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

Одной из социально значимых и острых тем в Уральском федеральном округе полпред определил проблему обманутых дольщиков. При этом, как отметил Игорь Холманских, около половины обманутых дольщиков всего УрФО находятся в Челябинской области.

Несмотря на активное подключение региональных властей, правоохранительных органов, профильных министерств и структур, люди так и остаются без жилья. Также полпред отметил, что власти не игнорируют проблему и пытаются ее решать.

Застройщик «Гринфлайт» обнародовал планы по обеспечению дольщиков жильем, о чем Игорь Холманских сообщил, отметив, что ситуация с самым проблемным застройщик УрФО, у него на контроле.

«Десять из этих 25 домов должны быть введены в строй в 2017 году, и 15 — в 2018. Обязательно будем включаться и помогать. Наших граждан в этой непростой жизненной ситуации мы ни в коем случае оставлять не будем», — сообщил Игорь Холманских.

Помимо Челябинской области были отмечены острые вопросы для всего УрФО. Этот прежде всего проблема экологии, которая характерна для всех шести регионов Уральского федерального округа, и природоохранные мероприятия. Полпред сказал, что в данной сфере готовится законопроект, который в ближайшее время будет обнародован.

Дополнительно Игорь Холманских сообщил, что уже начались мероприятия связанные с подготовкой к президентским выборам, которые пройдут в 2018 году. Была обозначена первоочередная задача — отремонтировать существующие электронные комплексы обработки бюллетеней — КОИБы.

Отметим, в конце 2016 года вице-губернатор Сергей Шаль на заседании межведомственной рабочей группы в министерстве строительства и инфраструктуры сообщил о 10 проблемных южноуральских застройщиках жилых домов, находящихся, помимо Челябинска, еще в Магнитогорске и Миассе.

Как было обозначено на заседании, основная причина приостановки строительства — экономические причины.

«Ситуация и, в целом, в экономике непростая, и в строительстве она особенно непростая. Были периоды, когда в Челябинской области сдавали по два миллиона квадратных метров жилья, а в этом году ожидается ввод чуть более миллиона «квадратов». Это зависит, в первую очередь, не от возможностей нашего строительного комплекса, а от падения спроса на жилье», — приводит слова Сергея Шаля 1obl.ru

Напомним, обманутые дольщики челябинского застройщика «Гринфлайт» — одни из самых многочисленных в России за последние несколько лет. В начале долевого строительства жилого комплекса «Академ Riverside» «Гринфлайт» заключил договоры с почти 4 тыс. граждан. Стройка жилых домов была остановлена в конце 2015 года. По плану должны были быть возведены 29 многоэтажных домов домов. Позже количество пострадавших достигло 7 тыс. человек. Обманутые дольщики регулярно проводят акции с требованием взять исполнение обязательств строительства под контроль государства.