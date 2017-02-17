Мадуро: США превратились в логово для «бандитов и аморальных людей»
Каракас, 17 февраля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки часто принимают граждан, которых власти Венесуэлы разыскивают за различные преступления. Об этом, как передает ТАСС, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, выступая перед венесуэльской молодежью.
«Есть люди, я знаю, кто они и где находятся, — говорит глава государства. — Часть которых, к сожалению, когда мы разыскиваем их за преступления, сбегает в США, которые уже давно превратились в логово для предателей, коррупционеров, бандитов и аморальных людей».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не хочет конфронтации с новым президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.
По его словам, Каракас настроен на налаживание отношений с Вашингтоном при новом руководстве, и он рассчитывает на диалог, построенный на принципе взаимного уважения.
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