Пекин, 17 февраля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление сообщило о подготовке к запуску новейшего спутника передачи данных «Shijian-13», благодаря которому миллионы жителей КНР получат доступ к сверхскоростному интернету. Аппарат будет запущен с помощью ракеты-носителя «Long March-3B», запуск которой состоится с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Nasaspaceflight.com Космодром

По данным производителя «Shijian-13» — Китайской академии космических технологий, срок службы спутника рассчитан на 15 лет. «Shijian-13» будет находится на расстоянии 36 тыс. метров от поверхности Земли, пишет «Наньцзао жибао».

Благодаря уникальному спутнику Китай сможет развивать технологии высокоскоростной передачи данных. Отмечается, что «Shijian-13» обеспечит передачу данных со скоростью до 20 Гб/сек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в первой половине 2017 г. с территории КНР будет осуществлен запуск первого спутника для ночного наблюдения и съемки поверхности Земли. С помощью уникального аппарата китайские ученые смогут получать снимки планеты с детализацией до 100 метров.