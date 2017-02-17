Москва, 17 февраля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Компания «СЛ Золото» (совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и «Полюса») получила право на разработку крупнейшего в России золоторудного месторождения «Сухой Лог» в Иркутской области. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства России.

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Месторождение «Сухой Лог» содержит 28% запасов золота в России, прогнозные ресурсы составляют 1953 тонны золота, 1541 тонну серебра, забалансовые запасы золота — 799 тонн. «Полюсу» принадлежит доля в 51% в «СЛ Золото», «Ростеху» — 49%.

Ранее компания выиграла аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение «Сухой Лог». На аукционе было две заявки — от «СЛ Золото» и «Золото Бодайбо».

Недропользователь уплачивает разовый платёж в 9406,436 млн рублей — сколько заявила компания на аукционе. Ожидается, что годовая добыча золота на месторождении составит 80−90 тонн золота и 20−25 тонн серебра.