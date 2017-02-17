Шанхай, Китай, 17 февраля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Народный суд Шанхая признал гражданина КНР Чжоу Синбо виновным в организации взрыва в аэропорту «Пудун», в результате которого пострадали 3 человека. Следствие установило, что 29-летний мужчина решил взорвать бомбу и покончить с собой из-за игровой зависимости.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Суд признал Чжоу Синбо вменяемым и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал свою вину и сообщил, что не намерен обжаловать приговор, пишет «Сина синьвэнь».

«Я задолжал слишком много денег людям. Мне необходимо совершить что-то сумасшедшее, что, определенно, стоило бы мне жизни», — запись была размещена преступником в одной из социальных сетей накануне взрыва в аэропорту.

Взрыв во втором терминале шанхайского аэропорта «Пудун» прогремел 12 июня 2016 г. в 14:42 по местному времени. Чжоу Синбо изготовил самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало возле стоек регистрации. Преступник попытался покончить с собой, однако его остановила служба безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, преступник с 2014 г. страдал от игровой зависимости. Все заработанные им деньги тратились на азартные игры через интернет.