Орск, Оренбургская область, 17 февраля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области перед судом предстанет банковская служащая. Она обвиняется в крупном мошенничестве и изготовлении поддельных распоряжений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

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По версии следствия, главный специалист-кассир орского филиала одного из крупных российских коммерческих банков на протяжении четырех лет без ведома и согласия владельцев счетов переводила средства на подконтрольные ей пластиковые карты. Таким способом банковская служащая похитила более 20,5 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 45 коммерсантов, у которых похищено от 83 тыс. до 6 млн рублей.

Представитель прокуратуры отметила, что кассир пыталась скрыться от правоохранителей после того, как клиенты, ставшие жертвой финансовых махинаций, обратились в службу безопасности банка. Женщину задержали в Подмосковье, куда она выехала с семьей. В настоящее время обвиняемая доставлена в Орск. Она частично признала вину в совершении преступлений. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также арестовано ее имущество стоимостью 4,3 млн рублей.

Добавим, что в Оренбуржье отмечен ряд случаев, когда в преступных финансовых махинациях замешаны банковские служащие. Так, в Акбулаке в начале 2017 года судом первой инстанции сотруднице банка назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Женщина имитировала обращения к ней граждан за снятием накопленных средств и ставила за клиентов свою подпись на кассовых ордерах. Таким образом, со счетов клиентов пропало 1,6 млн рублей.

В 2015 году сотрудница банка в Ташлинском районе похитила со счетов клиентов более 3,5 млн рублей. В ходе доследственных мероприятий она в добровольном порядке погасила долг банку в размере 900 тыс. рублей.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году в результате совершения экономических преступлений на территории Оренбуржья причинен материальный ущерб на общую сумму около 1 млрд 250 млн рублей.