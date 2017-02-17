Париж, 17 февраля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по приказу своего руководства внедрились перед выборами 2012 года во Франции в основные политические партии страны и получили доступ в их электронные системы. Об этом говорится в сообщении на сайте WikiLeaks.

Femme.gr WikiLeaks

По данным портала, агентурная и электронная разведка взяли под контроль все крупные партии Франции, это произошло за семь месяцев до выборов. В частности приведены документы ЦРУ о внедрении агентов в Социалистическую партию, «Национальный фронт» и «Союз за народное движение» (позже партия была переименована в «Республиканцы»).

На основании полученных данных агенты предположили, что президент Франции Николя Саркози не удержит власть. Также агенты интересовались данными о будущем главе республики Франсуа Олланде и его соперниках — Мартине Обри, Доминике Стросс-Кане и лидере «Нацфронта» Марин Ле Пен.

Wikileaks отмечает, что даже «проамериканскость» Саркози не уберегла его от слежки ЦРУ: агентам было поставлена задача определить взгляды Саркози и внутренние тенденции в партии. Во всех партиях ЦРУ искало информацию о связях с бизнесом, источниках финансирования, в том числе зарубежных, агентов интересовали данные о роли Франции в разрешении вопроса с долгами Греции и отношения политиков к экономическому кризису в ЕС.

Операция завершилась после формирования нового правительства Франции, то есть уже после выборов Олланда президентом. Она продолжалась 10 месяцев.