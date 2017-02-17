Пекин, 17 февраля, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Семь полицейских Гонконга приговорены к двум годам тюрьмы за нападение на протестующего во время демонстраций 2014 года. Об этом сообщает Associated Press.

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Нападение было заснято на видеокамеру, что привело к эскалации конфликта. Судья окружного суда Дэвид Дуфтон в своем приговоре отметил, что это был серьезный инцидент, поэтому тюремное заключение оправдано.

Напомним, начиная с сентября 2014 года по июнь 2015 года в Гонконге проходили крупные манифестации, направленные против избирательной реформы Пекина, которая должна была существенно ограничить автономию региона.

В результате протестов, избирательная реформа была отклонена, после чего манифестанты, в большей своей части, разошлись по домам. Беспорядки стали известны под названием «революция зонтиков».