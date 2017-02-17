Валлетта, Мальта, 17 февраля, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в столицу Мальты по приглашению руководства страны, сообщает Anadolu.

Cruisegid.ru Валетта. Мальта

Йылдырым был официально приглашен премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом, он проведет встречу с президентом Мальты Мари-Луизой Колейро Прека.

Как ожидается, во время переговоров будут обсуждены вопросы взаимоотношения Турции и ЕС, а также другие вопросы международных отношений. В настоящее время Мальта председательствует в Евросоюзе.