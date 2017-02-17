Якутск, 17 февраля, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Стремление оттянуть продажу акций АЛРОСА, отложив приватизацию на 2018 год, связано с выборами президента РФ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

(сс) Staselnik Штаб-квартира АК АЛРОСА. г.Мирный

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Мнение министра финансов РФ Алексея Моисеева, озвучившего предварительным временем приватизации 2018 год, он предлагает рассматривать как частное. «Сейчас специально разогревается вопрос по приватизации акций», — уверен эксперт.

Он подчёркивает, что решение по этому вопросу всё равно принимается на уровне президента России, а затем распространяется по вертикали власти.

Юрий Данилов также не сомневается, что часть акций в любом случае будет продана, так как это прописано в утверждённом и согласованном прогнозном плане приватизации на 2017−2019 годы.

«Он будет исполнен, что бы ни говорили чиновники более низшего звена», — подчеркнул кандидат экономических наук.

Перенос сроков продажи акций он объясняет так: «В 2018 году будут выборы президента России, поэтому есть стремление оттянуть решение вопроса до наступления полной ясности о том, кто пойдёт на президентские выборы и будет в предвыборных группировках кандидатов. Сейчас ситуация на фондовом рынке благоприятна для приватизации акций, но есть проблемы с привлечением иностранных инвестиций. Поэтому все ожидают развития дальнейших политических событий в мире с точки зрения ослабления санкций со стороны США и стран Запада. Подождём и мы!» — подытожил эксперт.

Напомним, невозможной приватизацию акций АЛРОСА в 2017 году назвал министр финансов РФ Алексей Моисеев. Перенос сроков на 2018 год он объяснил необходимостью договариваться с представителями власти Якутии, так как федеральные акции можно продать только параллельно с республиканскими.

Как сообщало ИА REGNUM, в постановлении правительства РФ говорится о намерении в 2017—2019 годах продать часть госпакета акций якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА. В документе указано, что государство намерено сократить долю участия в уставном капитале компании до 29%, а значит, продать 4% ценных бумаг АЛРОСА. Передача акций в частные руки будет осуществляться со следующей формулировкой: «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и в муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

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