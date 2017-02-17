Южно-Сахалинск, 17 февраля, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Сахалинская областная дума намерена потратить значительные средства на содержание федеральных структур — Росгвардии, военкомата. Необходимые для этого средства снимают с финансирования реконструкции Реабилитационного центра для детей-инвалидов, строительства музыкальной школы и других жизненно-необходимых сахалинцам объектов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Для Росгвардии и военкомата в городе Корсакове планируют приобрести здания, общей стоимостью 280 миллионов рублей. Для того, чтобы денег на дорогостоящие приобретения для федеральных ведомств хватило, областной Минфин рекомендовал: урезать расходы на строительство Центральной детской музыкальной школы в Южно-Сахалинске на 20 миллионов, на реконструкцию детского социально-реабилитационного центра для детей — инвалидов «Маячок» — на 90 миллионов, на финансирование котельной в городе Ильинске — на 162 миллиона.

Депутат от КПРФ Галина Подойникова возмутилась подобными манипуляциями с бюджетом.

«Области, по словам министра финансов, не хватает помещений. Поэтому областной бюджет должен их купить и передать в безвозмездное пользование федеральным структурам. Причем в ущерб жителям Сахалинской области! Министр мотивирует это тем, что таково поручение президента, а губернатор считает, что у бюджета есть такая возможность. Но, получается, что эта возможность — содержать федеральные структуры — получена за счет сахалинских и курильских детей! Это возмутительно. У нас, к слову, не выполняется поручение президента по ликвидации вторых смен в школах. Совсем маленькие дети — первоклашки учатся во вторую смену, возвращаются по темноте, что особенно опасно зимой, учитывая наши сахалинские снегопады. А новые школы не строятся — денег нет. У нас на Сахалине сейчас всевозможные «модные» новшества — «инициативный бюджет», «народный бюджет». А что толку? Насобирали в этот «народный бюджет» наказов от избирателей, а теперь сворачивают социальные, детские проекты ради содержания федералов. А в области нет детского хирургического корпуса. Нет детского онкологического центра — детки с онко-заболеваниями ютятся в тесноте по 3−4 месяца, им поиграть даже негде. Но Росгвардия, получается, важней? Увы, но большинство в парламенте у «Единой России». Вот это большинство и голосует — вот за такие решения. Отдали 50 миллиардов в Корпорацию по развитию Дальнего Востока. А потом, те же единороссы на своем съезде ходатайствовали о выделении из федерального бюджета каких-то несчастных миллионов для нужд области. Где логика? Нет в этом никакой логики и пользы для жителей Сахалина и Курил нет», — заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Галина Подойникова

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По её данным, южно-сахалинская детская школа искусств ютится в здании гимназии, давно необходимая новая школа на 800 мест в микрорайоне «Эдем» — деньги на строительство опять не запланированы, крайне необходимые новые школы в поселках Дальний и Луговой — строительство перенесено на 2020 год, школа в селе Хомутово — на 2020 год, школа для детей с ограниченными возможностями — на 2020 год.

В ответ на возражения Галины Подойниковой ее коллега по депутатскому корпусу, член ЛДПР Василий Шадрин находит этим расходам объяснение, в том числе, ссылаясь на вопросы внешней политики РФ.

«Это все зависит от внешних факторов. Цена на нефть была одна, теперь другая. Министерства вынуждены выкручиваться при появлении дополнительных доходов в бюджет. Конечно, необходимо голосовать. Как можно говорить о том, что не нужно финансировать национальную гвардию? Если мы не станем на месте этого делать, у нас отнимут эти деньги. Пусть это будут федеральные органы, но мы будем их финансировать. Ведь все против нас, Америка против, Европа! Мы вынуждены сегодня выкручиваться!» — цитирует Шадрина ИА Сitysakh.ru.

В ответ на возражения Галины Подойниковй, Шадрин предложил ей заткнуться: «Заткнитесь, пожалуйста, Галина Владимировна!». Запись разговора опубликовал ИА Сitysakh.ru.

«За» приобретение за счет областного бюджета здания для Росгвардии, которое будет передано гвардейцам в безвозмездное пользование, а также и на таких же условиях здания военкомата, большинство депутатов все же проголосовали.

Как сообщало ИА REGNUM, областной депутат Галина Подойникова не смогла попасть в неустанно рекламируемый областным правительством ТОСЭРовский свинокомплекс «Агро Мерси Сахалин». Депутата заинтересовало, почему область, вложив в свинарник 2 миллиарда рублей народных денег, имеет всего 49% акций и фактически не может ни на что влиять. Но охрана и руководство свинокомплекса стояли «насмерть» и Подойникову на «сверхсекретный» объект так и не пустили. Депутат направила запрос министру сельского хозяйства области в просьбой организовать визит на объект ТОСЭР.