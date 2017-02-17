Петропавловск-Камчатский, 17 февраля, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Камчатки Константин Слыщенко часто бывает на полуострове после того, как осенью прошлого года был избран в нижнюю палату российского парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM, он прилетает каждый месяц и проводит встречи и совещания.

Авиаперелет

Читайте также: Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями

За несколько месяцев своего депутатства Константин Слыщенко рассмотрел уже десятки обращений граждан и провел несколько приемов по личным вопросам.

«Как правило, люди обращаются к нему с коммунальными проблемами. По итогу таких встреч, дан ряд поручений, разосланы письма ответственным службам», — сообщили в его пресс-службе.

Там добавили, что депутат бывает и в районах полуострова, но даже находясь за пределами края, ему многие звонят напрямую, так как в бытность его главой Петропавловска-Камчатского телефон чиновника был известен многим, да и сейчас он его спокойно дает всем желающим.

Политолог Андрей Веськин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что Константин Слыщенко известен своей активной позицией.

«Он довольно активно включается в решение различных проблем. Были у него уже и совещания здесь. Но, единственный вопрос, стоит ли депутату так часто сюда летать, так как какие-то политические вопросы местные чиновники могут решить с ним и по телефону, люди могут написать письмо, а некоторые даже и позвонить напрямую, да и приемная единоросов работает», — отметил собеседник агентства.

Общественный деятель Константин Хромев не считает столь уж и необходимыми частые визиты депутата Госдумы на полуостров.

«Сейчас зима — еще ладно. Но вот летом — все мы знаем сколько стоят билеты на самолет из Москвы на Камчатку и обратно в сезон отпуск. За 90−100 тысяч рублей в один конец иногда купить нельзя. Зачем тратить столько денег», — сказал Хромев, отметив, что не знает, какой наказ дал бы сейчас Константину Слыщенко.

Жительница Петропавловска Анна Кариллова поделилась с корреспондентом ИА REGNUM своим наказом для депутата. Она считает, что необходимо инициировать в Госдуме закон наподобие того, что не так давно появился в Европе.

«Хочу попросить рассмотреть возможность, чтобы и нам время в пути до работы и обратно, считали рабочим. Ну, и, конечно же, то, чего уже так долго хотят и просят все жители Камчатки — нужно заняться высокими тарифами на ЖКХ и большими ценами на авиабилетами до материка», — сказала Кариллова.

Константин Слыщенко до выборов в Госдуму был главой Петропавловска-Камчатского. Осенью прошлого года его участие в кампании позиционировали в том числе и как наличие второго депутата от Камчатки в нижней палате российского парламента. Первым считается Ирина Яровая, которая сейчас занимает пост вице-спикера. Но на прошедших выборах она возглавляла список правящей партии по всему Дальнему Востоку.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы обсуждают вопрос нехватки средств на транспорт в региональную неделю для обеспечения их встреч с избирателями. Возможно на эту статью средства будут добавлены.