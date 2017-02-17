Вашингтон, 17 февраля, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме признался, что «унаследовал беспорядок», передает Associated Press.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке Сделаем Америку снова великой

«Давайте будем честными, — сказал Трамп. — Я унаследовал беспорядок, беспорядок у себя дома, беспорядок за рубежом».

Тем не менее Трамп отметил, что ему уже удалось превратить Белый дом в «отлаженную машину», и в США «никогда не было президента, который сделал бы так много за такой короткий период времени».

Напомним, Дональд Трамп дал большую пресс-конференцию в Белом доме, главной темой которой стали отношения нового президента и СМИ — львиную долю речи Трампа занимали вопросы доверия граждан США к СМИ, «фэйковых новостей» про связи с Россией, работы американских медиа на штаб Демократической партии.