Пекин, 17 февраля, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Китай запустит свой самый продвинутый спутник связи в апреле в рамках создания широкой сети коммуникационного покрытия, которая позволит пассажирам реактивных лайнеров и скоростных поездов иметь доступ к сети интернет, сообщает 17 февраля China Daily

Wi-Fi

Спутник Шицзянь 13, разработанный Китайской академией космических технологий будет отправлен на орбиту ракетой-носителем Чанчжэн 3В с китайского космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань.

Спутник весом в 4,6 тонн пробудет на геостационарной орбите на высоте 36 тыс. километров над землей в течение 15 лет, сообщает издание.

Спутник будет нести в корпусе коммуникационное оборудование, способное передавать 20 гигабайт данных в секунду, что делает его самым мощным из разработанного в Китае.

В июне с космодрома Вэньчан, расположенном в самой южной китайской провинции Хайнань, ракетоносителем Чанчжэн 5 на орбиту будет отправлен спутник Шицзянь 18, который разрабатывается на новейшей платформе DFH 5.

По заявлениям заместителя главы Института телекоммуникационных спутников Ван Мина, Китай планирует создать сеть из современных спутников связи платформ DFH 4 и DFH 5 к 2025 году, что даст возможность кому угодно, включая пассажиров скоростных поездов и самолетов и в любое время получить доступ к высококачественной сети Wi-Fi.