Брюссель, 17 февраля, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Министры обороны стран Североатлантического альянса приняли решение об усилении военного присутствия в акватории Черного моря, сообщает Associated Press.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что такое решение было принято по итогам переговоров в Брюсселе, и данный шаг является «оборонительным».

"Это будет оборона, и этот шаг никоим образом не направлен на провоцирование какого-либо конфликта или эскалацию напряженности», — считает Столтенберг.

При этом, по словам Столтенберга, главной угрозой на Черном море НАТО считает базу военно-морского флота России в Севастополе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министрами обороны стран-членов НАТО заявил, что переговоры с Москвой необходимо вести с «позиции силы» — альянс должен быть «готов защитить себя», если «Россия захочет действовать вопреки международному праву».