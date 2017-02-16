Киев, 17 февраля, 2017, 00:18 — ИА Регнум.



Khersonci.com.ua Символика партии «Укроп» Коломойского

За прошедшие сутки в Донбассе не стихали позиционные бои с применением РСЗО, тяжелой артиллерии, бронетехники, зенитных установок, гранатометов и стрелкового вооружения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется под Донецком. Об этом 16 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

По словам Басурина, вчера под обстрелы ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Доломитное, Михайловка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка, Докучаевск, Октябрь, Ленинское, Саханка, Коминтерново, Заиченко, Горловка (поселок шахты им. Гагарина) и Донецк (окрестности аэропорта и Петровский район). «За прошедшие сутки ВСУ 1 048 раз обстреляли территорию республики. Из этого количества РСЗО применялись 20 раз, тяжелая артиллерия — 321 раз, танки — 15 раз, минометы различного калибра — 418 раз, БМП — 69 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 205 раз», — сказал Басурин.

Он также отметил факт применения системы залпового огня по позициям ДНР в Ясиноватой и Крутой Балке. В результате обстрелов со стороны ВСУ — погибли двое военнослужащих армии ДНР.

Басурин отметил, что политическая партия «Укроп», которая принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, поручила командирам «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привезти жителей Донбасса в Киев на митинг в поддержку торговой блокады. «Из достоверных источников получена информация о том, что командирам националистических подразделений «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставлена задача организовать сбор и выезд в Киев жителей населенных пунктов, проживающих в зоне «АТО», для проведения 21 февраля у здания Верховной рады Украины митинга в поддержку участников торговой блокады Донбасса. На сбор людей для участия в митинге 21 февраля в поддержку блокады Донбасса у здания Верховной рады Украины только для подконтрольных ВСУ территорий выделено 1 миллион 600 тысяч грн. (59 тыс. долл.). Каждый участник митинга получит 200 гривен (7 долл.). Если деньги не будут разворованы, на митинге следует ожидать не менее 8 тыс. человек. Спонсором и организатором мероприятия выступает политическая партия «Укроп». По предварительным данным, в ходе митинга также планируются беспорядки для оценки реакции и действий правоохранительных органов при подготовке последующих, более масштабных акций», — сказал Басурин.

По его словам, разведка ВС ДНР продолжает выявлять наличие запрещенного вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В районе Красногоровки (3 км до линии соприкосновения) обнаружены четыре 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30. Десять 130-мм противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» базируются в районе поселка Пески (3 км до линии соприкосновения). Кроме того, в Авдеевку прибыл взвод из состава ДУК «Правый сектор (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Басурин.

Он также проинформировал, что в поселок Пески (под Донецком, под контролем ВСУ) прибыла группа журналистов из Финляндии для освещения событий на линии соприкосновения. «Согласно замыслу украинских военных и спецслужб, который был получен из штаба, дислоцируемого в районе Нетайлово, съемочная группа должна попасть под обстрел, организованный украинскими военными, в результате которого могут погибнуть или получить ранения иностранные журналисты. При этом поблизости будет находиться съемочная группа украинского телеканала «1+1», которая оперативно снимет и распространит сюжет об обстреле журналистов с жертвами. На этом фоне также планируется сделать ряд заявлений украинских политиков. В связи с этим призываем украинские власти не совершать преступлений, которые все равно будут доказаны. Также обращаем внимание всех иностранных журналистов и просим проявлять максимальную осторожность с соблюдением всех мер безопасности. Все выезды делать исключительно в присутствии представителей командного состава ВСУ, жизнь которых ценится больше, чем ваша», — предупредил Басурин.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по позициям Народной милиции 136 мин. «Обстрелам подверглись наши позиции в районах населенных пунктов: Смелое, Логвиново, Сокольники, Калиново, Веселогоровка, Калиновка. Из 120 и 82-мм минометов было выпущено 136 мин различного калибра. Кроме того, огонь велся из БМП, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия», — сказал Марочко.

Он заверил, что Народная милиция готова к разведению сил и средств от линии соприкосновения, в том числе и на участке в районе Станицы Луганской. «Хочу заявить, что вчера на переговорах Контактной группы в Минске снова был поставлен вопрос о разведении сил и средств на оговоренных участках, также и в районе Станицы Луганской. Мы неоднократно заявляли и хотим повторить, что мы готовы к разведению сил и средств на этом участке в любое время. Мы придерживаемся Минских договоренностей и готовы к их реализации», — подчеркнул Марочко.

При этом он рассказал, что на Луганщине подразделения ВСУ в нарушение Минских соглашений разместили в зоне «АТО» три самоходных артиллерийских установки (САУ) «Гвоздика» и танк. «ВСУ продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, тем самым наращивая группировку своих подразделений в зоне так называемой «АТО». В районе рыбхоза населенного пункта Макарово Станично-Луганского района противник разместил две 122-миллиметровые САУ «Гвоздика» и один танк. Также в населенном пункте Орехово выявлена огневая позиция еще одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», — добавил представитель ЛНР.

В свою очередь, 16 февраля спикер МОУ Мотузяник заявил, что вчера в Авдеевке ВС ДНР обстреливали силы «АТО» непрерывно с 15 часов до самой полуночи. В течение этих девяти часов войска ДНР провели ряд массированных артиллерийско-минометных обстрелов Авдеевской промзоны, а также более 10 раз открывали огонь из танков.

«В очередной раз под огонь дальнобойных артиллерийских орудий врага попали жилые районы города. Один частный дом был полностью уничтожен в результате пожара, возникшего после попадания снаряда. Еще восемь домов были повреждены», — рассказал Мотузяник.

Он сообщил, что на Светлодарской дуге, вблизи Новолуганского (Донецкое направление) украинские позиции обстрелял снайпер. На Горловском периметре ВС ДНР проявляли активность в Зайцево и Верхнеторецком, где активно применяли легкое вооружение. В Новоселовке Второй минометные обстрелы ДНР продолжались более трех с половиной часов. В районе донецкого аэропорта ВС ДНР использовали в основном легкое вооружение.

«За сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо получили ранения», — рассказал Мотузяник.

Мотузяник отметил, что на Луганском направлении основные боевые действия продолжались в Крымском, где войска ЛНР активизировались после захода солнца и после трех часов обстрелов прекратили боевую активность около 23 часов. По подсчетам Генштаба, ВС ЛНР выпустили более 70 минометных мин в сторону украинских позиций.

По словам Мотузяника, на Мариупольском направлении эпицентрами боевых действий остаются украинские рубежи обороны в Водяном и соседнем с ним Широкино, где ВС ДНР открывали огонь из стрелкового оружия в течение всех суток, а также эпизодически применяли минометы и вооружения на бронетехнике. «В Марьинском районе вчера было тихо. В Новотроицком наши позиции днем обстрелял вражеский снайпер. Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 28 обстрелов, в том числе два — из тяжелого вооружения», — сообщил полковник Мотузяник.

При этом Нацполиция в Донецкой области сообщает, что в результате сегодняшнего обстрела жилых кварталов Авдеевки из РСЗО погиб один мирный житель.

«Уже есть погибший — мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений. Информация о пострадавших уточняется», — написал глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. Аброськин добавил, что всего в результате артобстрела повреждено восемь многоквартирных домов.

Также в сегодняшнем отчете СММ ОБСЕ говорится, что жители Украины по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе жалуются на то, что солдаты как ВСУ, так и ДНР/ЛНР их притесняют, а также ведут себя неадекватно под влиянием алкоголя. «Во время ротации численность личного состава Вооруженных сил Украины и количество членов вооруженных формирований на блокпостах удваивается из-за присутствия как новой, так и старой смен. Именно этот период чаще всего характеризуется увеличением числа случаев притеснений по отношению к гражданским лицам», — говорится в сообщении.

Также обеспокоенность наблюдателей вызывает близость временных стрельбищ к населенным районам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).Напомним, 15 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились об отводе тяжелого вооружения от линии фронта к 20 февраля.