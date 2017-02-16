Вашингтон, 16 февраля, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что историю о его связях с Россией придумали функционеры Демократической партии США после поражения на выборах президента. Об этом Трамп написал сегодня, 16 февраля в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

«Демократам пришлось придумать историю о причинах, по которым они проиграли выборы (306), поэтому они придумали историю — Россия. Фейковые новости!» — пишет Трамп. Число 306 — это количество выборщиков, проголосовавших за Трампа.

Американские СМИ, подконтрольные Демократической партии, ведут против Трампа и его администрации полномасштабную информационную войну. Эти СМИ транслируют информацию о том, что Трамп и его команда якобы тесно сотрудничали с российскими властями в ходе предвыборной кампании. Демократы во власти требуют официального расследования связей команды Трампа с Россией, в частности, бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Никаких реальных доказательств связей команды Трампа с Россией эти демократические СМИ не приводят, вся информация об этом остается на уровне неких анонимных источников в администрации и разведке.

Трамп уже писал в своем Twitter, что вся эта история выдумана демократами: «Вздорные заявления о связях с Россией — это лишь попытка прикрыть многочисленные ошибки, сделанные во время проигрышной кампании Хиллари Клинтон».