Вашингтон, 16 февраля, 2017, 22:37 — ИА Регнум. «Разведывательные службы США скрывают информацию от Трампа, потому что не испытывают доверия к нему, — говорится в редакционной статье издания. — Такое положение дел может поставить национальную безопасность под угрозу». Естественно, американский лидер не собирается терпеть эту ситуацию и, в свою очередь тоже демонстрирует большое недоверие к спецслужбам, легко и непринужденно сливающим секретную информацию в ту часть прессы, что нещадно критикует хозяина Овального кабинета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Трамп намерен провести глубокую ревизию спецслужб, что поставит под сомнение их независимость, — сообщает газета. — Трамп планирует поставить куратором всех разведслужб миллиардера Стивена Файнберга, основателя Cerberus Capital Management. Его кандидатуру поддерживают главный стратег при Трампе Стивен Бэннон и идеолог предвыборной кампании, по совместительству — зять президента, Джаред Кушнер. Трамп недоволен утечками секретной информации, считая, что это делается намеренно. Ему нужна фигура, в кланы, сложившиеся в разведслужбах, не входящая, чтобы навести там порядок».