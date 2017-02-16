Москва, 16 февраля, 2017, 21:26 — ИА Регнум. 22 февраля в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится десятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Ситуация в регионах и региональная политика после обновления губернаторского корпуса».

ИА REGNUM

Вопросы для обсуждения:

Кто ушел? Фундаментальные факторы, конъюнктурные причины, стилистика отставок.

Кто пришел? «Новые технократы» и «молодые управленцы»: вектор обновления губернаторского корпуса.

Новая региональная политика Кремля: кадровый аспект.

В ходе заседания будет представлен доклад АПЭК о ситуации в Москве и московских элитах.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».