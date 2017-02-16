Москва, 16 февраля, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий регионам вводить свои ограничения на продажу алкогольных энергетических напитков, внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Стакан газировки. 1966 год

Так, согласно инициативе, «органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), включая ограничения времени и мест розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), а также полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции)».

По состоянию на 1 февраля 2017 года в 55 регионах приняты законы, запрещающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на их территориях, в четырех субъектах РФ приняты законы, вводящие ограничения на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на их территориях, и в шести субъектах РФ запрет на розничную продажу указанных напитков установлен постановлениями органов исполнительной власти, напоминают депутаты.