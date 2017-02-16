Киев, 16 февраля, 2017, 21:03 — ИА Регнум.



Керосиновые лампы

Сегодня, 16 февраля, в Донбассе участники экономической блокады Донбасса начали перекрывать автодороги. Об этом сообщает «Штаб блокады» в Facebook, передает ИА REGNUM.

В материале отмечается, что сегодня был открыт первый блокпост вблизи поселка Золотое на Луганщине. В ближайшее время планируется создание блокпостов на других автомобильных трассах.

Таким образом, «активисты» начали еще и транспортную блокаду. Более 2 млн жителей из отдельных регионов Донбасса могут окончательно потерять возможность ездить в Украину через украинские КПВВ.

В свою очередь, 16 февраля в Киеве на заседании Совета национальной безопасности и обороны был рассмотрен вопрос снятия экономической блокады с Донбасса. Так, по словам президента Украины Петра Порошенко, Украина достигла договоренностей с Польшей и Китаем по привлечению кредитов для модернизации отечественных энергогенерирующих компаний.

«Мы об этом говорили с моими польскими коллегами относительно возможности привлечения кредитных ресурсов и во время моей недавней встречи с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы переориентировать китайское кредитование. Для этого есть все необходимые позиции», — сказал Порошенко.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко во время внеочередного заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности отметил, что энергетический штаб отрабатывает снижение промпредприятиями энергопотребления до 10% в часы пик. «Главы администраций, ГосЧС, облэнерго должны сделать те шаги, которые мы уже проходили в 14 и 15 гг. Отработать режимы работы с предприятиями, чтобы именно в пиковые нагрузки с 8 до 22 часов уменьшить потребление, возможно, до 10%», — заявил Зубко.

«Мы должны скоординировать практическую работу всех центральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, служб, а также всех систем энергообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения на местах. В первую очередь это те шаги, которые уже разработаны. Именно такие шаги должны исключить бесперебойное снабжение электроэнергии к социальным объектам, населению, а также уменьшить нагрузку промышленных предприятий. В рамках этих шагов мы должны обеспечить бесперебойную работу энергосистемы Украины, добиться, чтобы у нас не происходило дисбаланса между производством и потреблением электроэнергии. Еще раз подчеркиваю, обеспечить население и социальные объекты постоянным энергоснабжением», — сказал Зубко.

Он также пообещал штрафовать энергетические компании, которые будут нарушать режим энергопотребления. «И энергорынок, и «Укрэнерго» имеют возможность введения штрафных санкций для тех облэнерго, которые не будут выдерживать ежесуточный режим потребления», — добавил Зубко.

В то же время нардеп от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко призвал СНБО разработать план действий на случай запрета Россией поставок угля из отдельных регионов Донбасса. «Самая главная часть решения СНБО — это то, что необходимо все же иметь верифицированные источники поставки угля. Я ожидаю, что СНБО будет принято решение о том, что страна должна иметь план «Б», план «В» на случай, если Россия запретит поставки угля с оккупированной части Донбасса на нашу территорию», — заявил Геращенко в эфире украинского канала «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, президент Порошенко и фракция «Оппозиционного блока» призвали силовые структуры разблокировать поставки угля из отдельных регионов Донбасса.

Напомним, в январе 2017 года радикалы при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюк начали экономическую блокаду Донецка и Луганска. По состоянию на 16 февраля в Донбассе заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину и отдельные регионы Донбасса. При этом указанная транспортная развязка является ключевой для поставки угля на склады украинских ТЭС. Результатом действий «активистов» стало объявление правительством Украины чрезвычайного положения в энергетике из-за острой нехватки угля. «Блокадники» требуют освободить украинских пленных солдат из плена ДНР, а также начать борьбу с контрабандой.