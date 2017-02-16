Москва, 16 февраля, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за нападение на медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Такие дела в случае принятия закона будут рассматривать с участием присяжных.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

Так, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в разме­ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемна­дцати месяцев либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет, следует из документа.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи предлагается карать лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской по­ мощи пациентам. Согласно статистическим данным Минздрава, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1226 нападений при исполнении ими служебных обязанностей. При этом количество нападений на медиков имеет тенденцию к увеличению, поскольку в 2016 году на медиков совершено столько же нападений, сколько за два предыдущих года. Авторы также ссылаются на представителей сферы здравоохранения города Москвы — в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников.