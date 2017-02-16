Минск, 16 февраля, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Белорусская компания Beloil Polska (экспортное подразделение государственной «Белоруснефти») заключила контракт на покупку 80 тысяч тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает Reuters со ссылкой аж на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что это первая сделка между Ираном и Белоруссией по поставке нефти. Источники агентства утверждают, что загрузка танкеров начнется уже 20 февраля. ПО какому именно маршруту иранская нефть попадет в Белоруссию не уточняется. Гипотетическим маршрутов — две. Нефтеналивные танкеры из Ирана могут разгрузить нефть в порту Одессы (Украина) или Вентспилса (Латвия), оттуда нефть может быть доставлена в Белоруссию по железной дороге.

Напомним, ещё в начале октября минувшего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с Тегераном о покупке нефти. При этом Лукашенко подчеркнул, что не исключает варианта предоставления Ирану мощностей белорусских нефтеперерабатывающих заводов для переработки его нефти.

Тогда же, в октябре 2016 года, Лукашенко поручил правительству Белоруссии немедленно найти альтернативные источники поставок из-за сокращения объемов поступающей из России беспошлинной нефти. В том же октябре танкер из Азербайджана разгрузился в порту Одессы и нефть была транспортирована по железной дороге в Белоруссию.

Официально информация о заключении контракта между Белоруссией и Ираном на поставки нефти не подтверждена.