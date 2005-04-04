Вашингтон, 16 февраля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Организаторы женских маршей в Вашингтоне назвали дату проведения всеобщей забастовки, получившей название «День без женщин», сообщает 16 февраля CNN.

Mobilus In Mobili Марш женщин в Вашингтоне

Всеобщая забастовка назначена на 8 марта, Международный женский день, заявили представители организации Women’s March.

«Мы увидели, что произошло, когда в январе миллионы людей собрались вместе. Теперь мы знаем, что наша армия любви значительно превосходит армию страха, жадности и ненависти», — говорится в заявлении организаторов.

Ожидается, что в общей сложности на территории США и за рубежом пройдет около 100 крупных митингов.

Напомним, после инаугурации президента США Дональда Трампа, которая прошла 20 января текущего года, в разных городах США в марше за права женщин приняло участие в общей сложности около двух миллионов человек. Митинги, прошедшие в США, поддержали и за рубежом. Всего в женских митингах по всему миру приняло участие около 5 млн человек.