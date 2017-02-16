Москва, 16 февраля, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян вновь одержал убедительную победу в программе «Поединок» на телеканале «Россия1» 16 февраля. Его оппонентом в этот раз выступил президент «Союза правых сил» Леонид Гозман.

Скриншот передачи «Поединок» Владимира Соловьева, «Россия-1» Сергей Кургинян

«Я мучительно думал о том, надо ли сражаться за правду о Сталине, поскольку мой дед репрессирован, как офицер, воевавший в империалистическую войну, ещё как сын предводителя дворянства. Это поломало жизнь моей семьи. Я долго думал. Потом встал однажды и сказал: «От моего лица моя семья снимает счёт к Сталину». Потому что я понимал, что сталинщина не имеет никакого отношения к разговору серьёзному о Сталине, это инструмент, которым разрушают страну», — отметил Кургинян.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к власти, которая, кстати, никакой апологетикой Сталина не занята. Касаясь волны десталинизаций, прокатившийся в СССР и постсоветской России, он отметил, что все они необъективны, это игра в одни ворота.

«Я единственное, зачем пришёл, чтобы была объективность. Смысл заключается в том, что все эти десталинизации необъективны, это игра в одни ворота. Что, Хрущёв дал возможность выступить Берии и сказать: «Ой, вы знаете, я на самом деле не английский шпион». Что, на пленумах и съездах была партийная дискуссия?», — вопрошает Кургинян.

«Единственное, что сделано сейчас — это право спорить, право объективно выражать свои позиции. Какое это имеет отношение к попытке ресталинизации. В чём она? Опомнитесь!» — сказал Сергей Кургинян.

Он также отметил, что за поступками Сталина — огромный смысл, огромная философия. И когда народ начинает говорить о Сталине, то он хочет совсем не того, чтобы пришёл новый хозяин и стегал его плёткой.

«Народ гораздо умнее отдельных людей. Есть странный народный ум», — отметил Кургинян.

По его словам, у общества запрос отнюдь не на ГУЛАГ, а на форсированную модернизацию, на честность, которой у «Сталина никогда не отнимешь», запрос, наконец, на иступлённую работу человека, и на то, что лидер страны слушает не элиты, а народ, и заставляет элиты служить народу.