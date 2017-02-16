Донецк, 16 февраля, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Завершение войны в Донбассе станет возможным только при условии выполнения Украиной политической части Комплекса мер минских соглашений. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 16 февраля заявил председатель Народного совета ДНР, постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель

При этом Пушилин призвал развести не только тяжелые вооружения, но и военные подразделения. «Для того, чтобы говорить о полноценном мире, необходимо развести не только технику, но и подразделения. Мы прекрасно понимаем, что украинская сторона пока не заинтересована в полной деэскалации конфликта. Об этом мы можем судить по ситуации с тремя пилотными участками, которые мы обозначили — Петровское, Золотое и Станица Луганская. Украинская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства в районе Станицы Луганской, хотя этот отвод должен был пройти достаточно давно. Эти пилотные участки нужны были для того, чтобы поэкспериментировать, чтобы понять как силы и средства будут отводиться по всей линии соприкосновения. Тогда не будет даже физической возможности провоцировать обстрелы. Тогда можно было бы говорить об установлении полноценного мира и перехода решения вопросов в чисто политическую плоскость. Стреляют, потому что нет политических решений. Стреляют, потому что Украина до сих пор не получили сигналов о том, что у нее нет другого варианта, кроме как урегулировать конфликт политическим путем», — добавил Пушилин.

По его словам, процесс отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе должен верифицироваться сотрудниками СММ ОБСЕ. «С 1 февраля снижается количество обстрелов, но не прекращается, увы, полностью. На минувшей встрече в Минске мы достигли понимания необходимости верификации процесса отведения техники сотрудниками СММ ОБСЕ. Потому что украинская сторона заявляет, что вся ее техника находится в местах хранения. Мы не то что заявляем, мы знаем, что наша техника находится в местах хранения, но теперь необходимо, чтобы была фиксация со стороны СММ ОБСЕ, что техника находится на месте. Это залог того, что техника (запрещенные вооружения — прим. ред.) не будут применяться вдоль линии соприкосновения, следовательно, не будет разрушений инфраструктуры, не будут погибать мирные жители. К сожалению, говорить о том, что сейчас это будет каким-то окончательным перемирием, к сожалению, не приходится», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, минские соглашения или Минск-2 были подписаны в феврале 2015 года. Согласно положениям документа стороны обязались обеспечить: 1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. 2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга. 3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода. 4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г. 5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. 6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода… 8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей. 9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта. 10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. 11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию…

Напомним, 16 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В ходе обсуждений стороны договорились об отводе тяжелого вооружения от линии фронта к 20 февраля.