Калуга, 16 февраля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Церемония открытия XII Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» состоялась 16 февраля в Доме Ученых Обнинска Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Александра Ульяненко. Пресс-служба правительства Калужской области. На церемонии открытия кинофестиваля «Встреча».

По информации организаторов, основной миссией фестиваля является ­ показ православного образа жизни в современных условиях, а главной темой праздника кино в Год экологии назвали «Этику и эстетику экологического пространства на экране».

В 2017 году в оргкомитет фестиваля поступило более 200 фильмов из 16 стран мира. Среди них — Австралия, Афганистан, Белоруссия, Германия, Ирак, Иран, Китай, Индия, Испания, Польша, Россия, Сирия Украина, Чехия.

Впервые за 12 лет существования «Встречи» демонстрация фестивальных фильмов пройдет в 18 городах и селениях области. Как ожидается, гостями фестиваля станут актёры Андрей Мерзликин, Алексей Гуськов и другие мастера отечественного кинематографа. В программе кинофестиваля: выставки детских работ на экологическую тему, творческие встречи с режиссерами, продюсерами, писателями, молодыми кинематографистами и студентами ВГИКа.

Церемония закрытия фестиваля также пройдет в Доме Ученых Обнинска 20 февраля, на следующий день участники фестиваля отправятся в Оптину Пустынь, где отслужат благодарственный молебен.

Как сообщало ИА REGNUM , со ссылкой на президента Международного православного кинофестиваля «Встреча» монахиню София (Ищенко) за прошедшие 12 лет православное кино значительно изменилось. Если в первые годы проведения фестиваля оно было исключительно любительским, то сегодня участники представляют фильмы высокого уровня. Говоря о канонах православного кино и основном принципе отбора фильмов, монахиня София обозначила свою позицию: «Искусство должно вести человека из мрака, из темноты — к свету. Именно это задача любого искусства. Надо идти в гору и вести за собой других».