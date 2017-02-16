Лондон, 16 февраля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. «Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём призывает к более тесным и близким отношениям с Россией, — пишет корреспондент таблоида Лаура Моуат. — Только так, считает она, можно умиротворить Путина, который разместил свои войска на границах со странами Прибалтики».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Шведский дипломат «призывает Россию к диалогу, а не конфронтации, и при этом заявляет, что ее страна не собирается создавать такую ситуацию, которая угрожала бы безопасности ее родины».

«Балтийские страны действительно опасаются, что Путин нападет, — добавляет журналистка. — Но Вальстрём предлагает им рецепт самосохранения: теснее контактировать, не только между собой, но и с Путиным — и тогда эта боязнь исчезнет».

В последнее время число здравомыслящих людей на Западе стало постепенно увеличиваться — это добрый знак.