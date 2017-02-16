Вашингтон, 16 февраля, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Стоимость истребителя F-35 производства компании Lockheed Martin может сократиться до $80 млн, говорится в заявлении министерства обороны США, сообщает 16 февраля Reuters.

F35.com Lockheed Martin F-35I Lightning II

Генерал-лейтенант ВВС США Крис Богдан, руководитель программы F-35, заявил о снижении стоимости будущих контрактов на закупку истребителей пятого поколения во время своего выступления перед палатой представителей США, нижней палатой Конгресса.

Напомним, в декабре 2016 года президент США Дональд Трамп раскритиковал стоимость контракта на производство истребителя F-35 компанией Lockheed Martin. Еще недавно стоимость одного F-35А составляла $94 млн 500 тыс.

Ранее представители Lockheed Martin заявили, что к 2019 году цена одного F-35 должна снизиться до $85 млн.