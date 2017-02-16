Брянск, 16 февраля, 2017, 18:01 — ИА Регнум. За год долги жителей и предприятий Брянской области за электроэнергию выросли на 450 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе филиала «Брянскэнергосбыт»ООО «ТЭК-Энерго», на начало года долг составил 1,4 млрд рублей (год назад было 955 млн рублей).

Kate Ter Haar Электроэнергия

Всего за 2016 год организация подала в суд 7349 исков о взыскании задолженности. Их них 3773 — в отношении жителей, 3576 — в отношении предприятий. С неплательщиков было взыскано 634 млн рублей.

«Самыми крупными должниками, в отношении которых компания неоднократно подавала исковые заявления в 2016 году, являются: МУП «Брянский городской водоканал», ООО «Брянский камвольный комбинат», ООО «Жилсервис», МУП «Брянскгорстройзаказчик» и ряд других», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что еще осенью 2016 года долг составлял 1 млрд рублей. При этом только долг управляющих компаний составлял почти 353 млн рублей (в начале года было 279 млн).