Москва, 14 апреля, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Украинские боевики в атаке на город Токмак в Запорожской области 12 апреля применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные и применяемые странами НАТО. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

dvidshub.net HIMARS

По данным источника, украинские военные впервые применили натовские снаряды GLSDB. Такие снаряды запускаются из систем HIMARS, они разработаны концернами Boeing и Saab Group.

«Несмотря на то, что GLSDB разработаны странами НАТО, они не стоят на вооружении у США», — пояснили специалисты изданию.

Выводы о применении этих снарядов были сделаны на основании найденных на месте удара осколков.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших после обстрела со стороны ВСУ Токмака выросло до 11, двое числятся пропавшими без вести, написал губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Продолжаются поиски женщины с ребёнком.

Вечером 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилому району Токмака. Сразу после атаки стало известно о восьми погибших и более 20 пострадавших. Утром 13 апреля спасатели извлекли из-под завалов пять человек, они живы, им была оказана экстренная помощь. Позднее губернатор сообщил, что число погибших в результате обстрела выросло до десяти.

Вечером 13 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Токмака из реактивных систем залпового огня.