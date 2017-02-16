Великий Новгород, 16 февраля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Партия «Яблоко» подала апелляционную жалобу в Верховный суд на решение Новгородского областного суда, который в декабре 2016 года отказал в удовлетворении требований партии об отмене итогов выборов депутатов Новгородской областной думы шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского «Яблока», в партии считают решение Новгородского областного суда незаконным и необоснованным.

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В «Яблоке» настаивают, что в ходе предвыборной кампании партия не злоупотребляла свободой СМИ, как это указано в решении суда.

В партии считают, что «суд ошибочно посчитал ключевой пункт предвыборной программы «Яблока»: «отправить команду губернатора Митина в отставку и сформировать новое ответственное и профессиональное правительство» — не соответствующим закону ввиду того, что Новгородская областная дума не может принять прямого решения об отставке губернатора». В партии отмечают, что 13 февраля состоялась отставка губернатора Новгородской области Сергея Митина, «за которой, мы уверены, последуют отставки членов его команды» и считают, что «это событие произошло, в том числе в результате публичной политической деятельности партии «Яблоко».

Также, как отмечают в партии, «не могут быть признаны обоснованными выводы суда о том, что «Новгородское отделение партии «Яблоко», отправляя в отставку команду Митина, агитировало за кандидата от «Единой России» Сергея Митина, тем самым нарушая закон».

В «Яблоке» также считают необоснованными выводы суда по поводу роли государтвенного холдинга СМИ (ОГАУ «АИК») и Новгородского областного телевидения, отказавшихся размещать предвыборную агитацию партии. В частности, в партии не согласны с выводом суда о том, что программа Новгородского областного телевидения «Политическая кухня» носила исключительно информационный характер. «Все просмотренные в судебном заседании выпуски программы «Политическая кухня» направлены на предоставление площадки для предвыборной агитации либо за партию «Единая Россия», либо против партии «Яблоко», — отмечается в апелляционной жалобе.

Наконец, в партии отмечают, что суд не установил нарушений в действиях избирательной комиссии Новгородской области, несмотря на то, что жалоба «Яблока» на незаконный отказ в опубликовании программы «Яблока» не была рассмотрена в установленном законом порядке.

Новгородское отделение партии «Яблоко» просит Верховный суд РФ отменить решение Новгородского областного суда и удовлетворить требование об отмене выборов в Новгородскую областную думу.

«У нас есть веские юридические основания считать, что грубые нарушения избирательного законодательства со стороны избирательной комиссии Новгородской области, государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» привели к тому, что «Яблоко» лишилось мандата в областном парламенте», — прокомментировала представитель партии Анна Черепанова. Она отметила, что следственное управление СК РФ по Новгородской области продолжает доследственную проверку по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав кандидатов от «Яблока». «Мы надеемся, что Верховный суд примет апелляционную жалобу «Яблока» к рассмотрению. Точку в этом деле ставить пока рано», — заявила Черепанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородскую областную думу прошли четыре парламентские партии: «Единая Россия» получила 38,92%, КПРФ — 19,53%, ЛДПР — 17,3%, «Справедливая Россия» — 16,11%. Партия «Яблоко» набрала 4,83%. Для прохождения 5-процентного барьера и получения мандата депутата регионального парламента ей не хватило 0,17%.