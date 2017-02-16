Москва, 16 февраля, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Публикации Guardian про фильм BBC о том, что английские фанаты станут главным объектом ненависти в России в качестве мести за события на Чемпионате Европы 2016 года — «это очередная провокация в адрес нашего спорта, не имеющая под собой никаких оснований». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил депутат Госдумы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

«Ответственно заявляю — наша страна заинтересована в том, чтобы Чемпионат мира по футболу 2018 года стал настоящим праздником спорта для всего мира, а не бойней хулиганов», — сказал парламентарий, напомнив, что для ужесточено законодательство в отношении правил поведения во время спортивных мероприятий.

«Уверен, что правоохранительные органы сделают все, чтобы предотвратить любые хулиганские выходки, которые могут омрачить мировой футбольный форум», — отметил депутат.

Газзаев также напомнил, что поводом для столкновений российских и английских болельщиков в Марселе стали наглые провокации британцев, топтавших государственный флаг Российской Федерации. Об этом умолчали все западные СМИ, выставив англичан в роли жертвы.