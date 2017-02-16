Мурманск, 16 февраля, 2017, 17:03 — ИА Регнум.



Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В Мурманской области зарегистрировано 7754 безработных гражданина. Актуальной информацией с корреспондентом ИА REGNUM поделились в пресс-службе правительства области.

«По состоянию на 8 февраля в службе занятости зарегистрировано 7754 безработных гражданина, что на 9% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,7% экономически активного населения, — напомнили в пресс-службе. — В центрах занятости населения имеются сведения о наличии 9647 вакансий».

Как подчеркнули в правительстве, по сравнению с прошлым годом в регионе отмечено улучшение ситуации на рынке труда в отдельных монопрофильных муниципальных образованиях.

«Уровень безработицы в Кировске снизился с 4,5% до 3,4%, число вакансий возросло с 209 единиц до 283, — отметили в правительстве. — В Ковдорском районе уровень безработицы снизился с 4% до 3,7%, число вакансий увеличилось с 87 до 130 единиц».

Напомним, мурманские специалисты прогнозируют уменьшение безработных к 2019 году. Как уже сообщало ИА REGNUM, в области сохраняется дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы — к численности трудоспособного населения. Наибольшее значение показателя традиционно наблюдается в Терском и Ловозерском районах, наименьшее — в Мурманске.

В целом, ситуация на региональном рынке труда в 2016 году в Мурманской области демонстрировала адаптацию к новым экономическим условиям.