Воронеж, 16 февраля, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Детский сад №186 временно закрыт — решение было принято после того, как у пяти его воспитанников выявили острую кишечную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ТУ Роспотребнадзора.

Detsad186vrn.ru Детский Сад №186, Воронеж

По данным ведомства, в дошкольном учреждении 14 и 15 февраля заболели пять воспитанников. Как установлено, причиной стала острая кишечная инфекция.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования составлен протокол о временном приостановлении деятельности детского учреждения.

В детском саду проведена дезинфекция, организовано лабораторное бактериологическое и вирусологическое обследование, медицинское наблюдение за контактными лицами. Специалисты отобрали пробы пищевых продуктов, воды, смывов, рабочих растворов дезинфицирующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля после обеда несколько воспитанников детсада почувствовали недомогание — у детей началась рвота, у двоих из них поднялась температура. В связи с ЧП свою проверку начала прокуратура.