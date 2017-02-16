Ярославль, 16 февраля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Внутрипартийное предварительное голосование «Единой России» по дополнительным выборам депутата Ярославской областной думы по избирательному округу № 9 и по выборам депутатов муниципалитета будут совмещены и пройдут 28 мая. Соответствующее решение принял региональный политсовет «Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии власти.

Edu.yar.ru Праймериз

Инициатива об изменении сроков процедуры праймериз по довыборам в региональный парламент прозвучала 15 февраля на заседании партийного оргкомитета от председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого. Ранее праймериз по довыборам в облдуму планировалось провести 12 марта.

5 уже зарегистрированных кандидатов на дополнительные выборы депутата облдумы, несмотря на продление сроков приема документов и перенос даты голосования уже могут вести свою избирательную кампанию.

«Здесь мы их не органичиваем. Праймериз не имеет столь жесткой регламентации как основные выборы, и кандидаты имеют право вести агитацию с момента регистрации. Просто теперь у них на это будет больше времени», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского городского отделения «Единой России» Артур Ефремов.