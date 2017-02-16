Курган, 16 февраля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. В прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы включены «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», опытный завод «Центра Илизарова» и ФГУП «Урал». Помимо предприятий, с молотка пойдут здания и земельные участки, большинство из которых находятся в Шадринске и Катайске.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Варгашинский завод был продан частному лицу еще в июле 2016 года. И весть о приватизации ОАО «Варгашинский завод противопожарной и специальной техники» вызвала удивление как на самом заводе, так и в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. Росимущество не согласует планы с регионами, пояснили в правительстве Зауралья. Поэтому и возникают подобные накладки.

Владельцу завода — Росимуществу — лишь на третьем аукционе удалось найти покупателя для проблемного актива. Победителем продажи посредством публичного предложения акций признан Владимир Воронянский, который с 2003 года по 2013 год был директором ООО «Строительный инжиниринг» (ХМАО) и проживает в Тюменской области. Организатором продажи являлся АО «Российский аукционный дом», предметом продажи было 944 530 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (государственный регистрационный номер выпуска: 1−01−32 315-D от 03.02.2005 г. ), что составляет 100% от уставного капитала АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования».Сумма сделки составила 96,2 млн рублей при начальной цене лота около 200 млн рублей. На развитие завода и погашение долгов новый собственник направил около 400 млн рублей.

Отметим, «Варгашинский завод ППСО» в последние годы терпел многомиллионные убытки. По итогам 2015 года завод ушел в минус на 67 млн рублей. Заказы были «копеечными» и редкими, а с 2016 года их и вовсе не стало. Тянула к банкротству завод и кредиторская задолженность до 237 млн рублей.

ОАО «Варгашинский завод противопожарной и специальной техники» производит пожарные автоцистерны, автолестницы, пожарные автомобили специального назначения на шасси КамАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, ГАЗ и IVECO-AMT, машины для работ в условиях Крайнего Севера, для тушения пожаров и аэродромные. Численность работников составляет более 330 человек.

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Отметим, что в правительственный план приватизации вошли 477 акционерных обществ с участием государства и 298 федеральных унитарных предприятий, а также доли в 10 обществах с ограниченной ответственностью и более 1 000 прочих объектов имущества государственной казны.

Тем временем в Курганской области срываются текущие планы приватизации. До сих пор не могут найти покупателей объекты недвижимости в селе Чумляк Щучанского района на сумму свыше 19,5 млн рублей; «Дом Андреева» в Кургане по улице Советской, 88, выставленный за 17,4 млн рублей; недвижимость в Шадринске на 4,4 млн рублей.

Вчера, 15 февраля, на заседании Курганской областной думы отмечалось, что запланированный размер собственных доходов на 2017 год в Зауралье уменьшается на миллиард рублей в связи с сокращением прогнозного плана приватизации. Ибо покупатели на зауральские госактивы не зарятся и в очередь не становятся. Поэтому план приватизации в Курганской области на 2016 год был выполнен всего на 2%.