Ставрополь, 16 февраля, 2017, 16:42 — ИА Регнум.



Parentingupstream Больница

В Ставропольском крае на развитие сферы здравоохранения дополнительно выделено более 1 млрд рублей. Соответствующие поправки в бюджет Ставрополья на 2017 год одобрены на заседании Думы региона 16 февраля.

Об этом на заседании сообщила вице-премьер региона — министр финансов края Лариса Калинченко. Как передает корреспондент ИА REGNUM, помимо мер соцподдержки, увеличения зарплаты медицинским работникам, эта сумма будет направлена на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и капитальные вложения в эту область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня региональный парламент одобрил в двух чтениях изменения в бюджет Ставрополья на 2017 год, увеличивающие дефицит бюджета до 4 млрд рублей.

Поправки связаны с увеличением финансовой помощи федерального центра почти на 7,5 млрд рублей. Расходы бюджета увеличены на 9,2 млрд рублей до 90,436 млрд рублей. Доходы — до 86,458 млрд рублей.