Москва, 16 февраля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Нефть последнее время очень сдержанна на эмоции. Но не исключено, что до конца недели будет заметен прорыв вверх. Сегодня, 16 февраля, Brent несколько часов назад пробила отметку 56,00 и получила дополнительный фундаментальный стимул для роста, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

lalabell68 Нефтяная вышка

«По сообщениям СМИ, ОПЕК может продлить или еще больше сократить объемы добычи на майском заседании организации, если предложение нефти на рынке все еще будет избыточным. Более того, утверждается, что и соглашение со странами, не входящими в картель, может быть продлено, так как все крупные нефтедобытчики готовы на плодотворное сотрудничество. Конечно, пока рано говорить о заседании, которое состоится только через 3 месяца», — пояснила Афанасьева.

«Однако на пустом рынке и безэмоциональной нефти, не реагирующей даже на объемы коммерческих запасов от Минэнерго США, это может стать тем самым необходимым драйвером роста. Особенно при содействии слабеющего доллара, который часто поддерживает номинированную в этой валюте нефть. Следующей целью на пути вверх может стать отметка 56,50 долл./баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть в I кв. не покинет диапазон $54−57»