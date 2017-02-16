Москва, 16 февраля, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Глава Минприроды России Сергей Донской совместно с ректором МГУ им. М.В.Ломоносова Виктором Садовничим проведут 18 февраля школьный экологический урок в Московском государственном университете, сообщили в Минприроды РФ.

Фридлянд Советские школьники

Экологический урок будет транслироваться в онлайн-режиме. В трансляцию урока включатся около 150 охраняемых природных территорий.

Цель урока — повышение интереса школьников к вопросам экологии, экологической безопасности, сохранению и изучению биоразнообразия; координация эколого-натуралистических и природоохранных мероприятий.

После официальной части участники встречи напишут экологический диктант, вопросы к которому разработаны научными сотрудниками и преподавателями биологического факультета МГУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Глава государства призвал кардинально снизить объем выбросов в атмосферу, почву и водоемы за счет технологического перевооружения промышленности и внедрения новейших технологий.

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