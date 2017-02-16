Оренбург, 16 февраля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Оренбургская область в 2017 году из федерального бюджета получит 74 млн рублей на развитие мелиорации. «В текущем году мы в 12 раз увеличили господдержку из федерального бюджета на развитие мелиорации, что позволит региону ввести в оборот 1,4 тыс. гектар сельхозземель», отметил на встрече с губернатором Оренбуржья министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Говоря об особенностях ведения сельского хозяйства в регионе, глава региона Юрий Берг указал на склонность климата к засухе и важность развития мелиорации, позволяющей предотвратить гибель посевов при отсутствии дождей и высокой температуре воздуха.

«В наших климатических условиях гарантировать высокий урожай на юге и востоке области может только орошаемое земледелие. Мелиорационные мероприятия мы определяем как одну из стратегических задач для АПК региона», — сказал Берг.

В области принята подпрограмма «Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития агропромышленного комплекса» на 2013 — 2020 годы. В 2015 году в Оренбуржье введено в эксплуатацию 250 гектаров мелиорируемых земель. В 2016 году уже 375 гектаров. До 2020 года планируется увеличить площадь мелиорируемых земель дополнительно почти на 6,9 тыс. гектара.

В ходе встречи стороны обсудили и новые механизмы господдержки сельхозпроизводителей: льготное кредитование и единую региональную субсидию. Губернатор отметил актуальность нового инструмента кредитования сельхозпроизводителей под 5% и обозначил дополнительную потребность в финансировании региона для кредитования отрасли в полном объеме.

Александр Ткачев сообщил, что в этом году в соответствии с планом льготного кредитования Оренбургской области предусмотрено 106 млн рублей. «В течение недели мы увеличим общий объем субсидий по льготным кредитам, в том числе Оренбургской области», — заявил он.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступили в силу новые правила льготного кредитования АПК, в соответствии с которыми сельхозпроизводители будут сразу получать субсидированные кредиты по ставке не более 5% годовых. Согласно постановлению правительства от 29 декабря 2016 года, субсидии получат банки, которые будут выдавать аграриям кредиты по ставке не более 5% годовых. Таким образом, им будут возмещаться недополученные доходы при кредитовании аграрной отрасли. Размер субсидии составит 100% ключевой ставки Банка России. В соответствии с правилами, субсидии будут предоставляться системно значимым российским кредитным организациям, а также российским кредитным организациям, отобранным Минсельхозом. В числе критериев отбора банков — наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 20 млрд рублей, а также специализированных кредитных продуктов и программ для организаций агропромышленного комплекса. Действовавший до этого механизм льготного кредитования предусматривал получение аграриями кредитов по полной ставке и ожидание субсидий, которое нередко затягивалось на длительное время. Заемщикам приходилось тратить оборотные средства на обслуживание дорогих кредитов. Принятое решение позволит повысить доступность кредитования для АПК и снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей.