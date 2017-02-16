Тамбов, 16 февраля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В Тамбовской области планируют принять поправки в законодательство, согласно которым взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов станет дифференцированным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Тамбовской областной думы. Размер взноса будет зависеть от многих параметров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взносы

Так, на размер взноса будет влиять объем необходимых работ, тип дома, этажность. Кроме того, законопроектом предлагают исключить из списка работу установку общедомовых счетчиков.

«Предлагаемые изменения позволят экономить средства собственников и тратить их на работы, относящиеся Жилищным кодексом к обязательным», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году в Тамбовской области прошел капитальный ремонт в 214 домах.

В декабре 2016 года губернатор Александр Никитин«заморозил» размер взноса на капитальный ремонт зданий. Сейчас он, как и ранее, составляет 6,74 рубля за 1 кв. м в месяц. Собираемость взносов в регионе составляет примерно 88,6%.

В некоторых других областях ЦФО размер взноса в 2017 году вырос. К примеру, в Брянской области введен дифференцированный размер взноса. Теперь собственники жилья в домах с лифтом будут платить 6 рулей 50 копеек за квадратный метр. Для них взнос увеличился на 1 рубль. Собственников квартир в домах без лифта ждет повышение на 15 копеек — теперь они будут платить по 6 рублей и 5 копеек за квадратный метр. Ранее все жители области платили по 5,5 рубля за квадратный метр.