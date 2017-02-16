Москва, 16 февраля, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Член Общественной палаты РФ РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев намерен обратиться в Росспиртпром с предложением маркировать цветом метиловый спирт, чтобы обезопасить граждан и не допустить массового отравления и гибели людей, сообщили в ОП РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертоносный напиток

Недавно Минпромторг вместе с Росалкогольрегулированием предложили денатурировать метанол, то есть при производстве давать ему специфический неприятный запах, чтобы его невозможно было использовать в производстве алкоголя. По словам Хамзаева, такая мера не приведет к ожидаемому эффекту, она уже доказала свою неэффективность.

«Усилить неприятный запах метанола пытались еще в Советском Союзе. Однако просто закрывали нос и пили. Это не отпугивало зависимых. На мой взгляд, эффективнее сделать цветовые маркеры. Логично маркировать технический спирт черным или красным цветом, чтобы люди понимали, что его употребление приведет к моментальному летальному исходу», — пояснил Хамзаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России участились случаи отравления алкоголем, причём с летальным исходом. В частности, в декабре 2016 годы в результате массового отравления «Боярышником» в Иркутской области пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.

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