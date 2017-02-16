Москва, 16 февраля, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Двадцать три медали, завоеванные легкоатлетами из России на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах, должны быть возвращены в Международный олимпийский комитет. Соответствующее решение вынесено дисциплинарной комиссией МОК по результатам перепроверки допинг-проб, сообщает 16 февраля пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Допинг на Олимпийских играх

Нарушившими антидопинговые правила признаны 19 легкоатлетов, возврату подлежат 23 медали. Вернуть награды должны не только спортсмены, допинг-пробы которых дали положительный результат, но и те, кто участвовал вместе с ними в эстафетах. К таким наградам относится 11 медалей.

В ВФЛА отметили, что медаль и диплом участника Олимпийских игр в МОК уже вернул Антон Кокорин, участвовавший в мужской эстафете 4×400 м в Пекине в 2008 году. Кокорин входил в одну эстафетную команду с Денисом Алексеевым, допинг-тест которого показал наличие запрещенных препаратов.

ВФЛА призвала всех спортсменов, которые обязаны вернуть награды, последовать примеру Кокорина. В федерации отметили, что неисполнение решений МОК негативно повлияет на процесс восстановления членства ВФЛА и процедуру возврата российских атлетов на международные соревнования.