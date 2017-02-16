Рубцовск, Алтайский край, 16 февраля, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Депутаты Рубцовского горсовета большинством голосов избрали сегодня, 16 февраля, главу администрации города. Им стал Дмитрий Фельдман — бывший первый зам. главы администрации, до избрания исполнявший обязанности сити-менеджера. Как сообщили в пресс-службе алтайского парламента, за его кандидатуру было отдано 23 голоса из 26 — городских парламентариев.

Официальный сайт муниципалитета Новый глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман

Судя по комментарию алтайского спикера и секретаря Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Романенко, он весьма доволен состоявшимся назначением.

«Еще недавно в список «болевых точек» Рубцовска входила проблема подготовки к зиме. Сегодня, благодаря усилиям краевой власти, в город зашел крупный инвестор в лице Сибирской генерирующей компании, и проблема решилась. Подготовка города к отопительному сезону, как и сам зимний период, стали для Рубцовска будничной работой, выполняемой в плановом режиме. Такого же комплексного подхода требует и благоустройство. И здесь на помощь городу придут федеральные социально-значимые инфраструктурные партпроекты «Единой России» «Парки малых городов» и «Городская среда», предусматривающие привлечение федерального финансирования на благоустройство дворовых территорий и парковых зон. Кроме того, Рубцовск уже включен в число пилотных территорий, которым, в рамках проекта «Единой России» «Театры малых городов в 2017 году выделено более 4 млн рублей на поддержку местного театра. Так что, благодаря совместной работе большие перемены ждут Рубцовск уже в наступившем году», — подчеркнул Романенко.

Он также напомнил что Рубцовск долгое время жил практически без главы. «Проблемы, лежащие в зоне ответственности градоначальника — состояние дорог, изношенность коммунальных сетей, благоустройство, очистка улиц от снега, наконец, — не решались, а только накапливались. Люди действительно жили без изменений к лучшему. И эта ситуация, частично, усугублялась местной оппозицией, подогревающей общественное мнение в своих, политических целях. Именно поэтому нам было важно, чтобы новый руководитель города обладал полноценной легитимностью — был поддержан большинством депутатов горсовета», — заявил Романенко.

Он пообещал оказывать Рубцовску всяческую поддержку, «включая господдержку на уровне федерации», — говорится в официальном сообщении алтайского парламента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, период «безглавия» в городе произошел в мае 2016 года, хотя уголовное дело в отношении мэра Рубцовска Владимира Ларионова было возбуждено еще в 2015 году. Его уличили в незаконной выдаче квартиры своей подчиненной.

Биографическая справка:

Фельдман Дмитрий Зайвелевич. Родился 22 марта 1962 года, г. Рубцовск, Алтайский край.

Свою трудовую деятельность начал на Алтайском тракторном заводе в качестве слесаря механосборочных работ в 1980 году. Работал также старшим техником-конструктором, инженером-конструктором.

Отучился в Рубцовском машиностроительном техникуме, отслужил в армии.

В 1993 г. закончил Рубцовский завод-ВТУЗ филиал Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова, по специальности автомобиле‑ и тракторостроение, инженер-механик.

Затем работал начальником планово-экономического отдела ОАО «Алттрак», заместителем директора по экономике и финансам ОАО «Алттрак».

Работал заместителем главы администрации города, первым заместителем главы администрации города Рубцовска.