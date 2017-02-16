Москва, 16 февраля, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего чиновника департамента имущества г. Москвы Сергея Иванова и двух его сообщников, обвиняемых в злоупотребление должностными полномочиями и в причинении имущественного ущерба путем обмана, сообщили в Генпрокуратуре.

Normanlaw.ru Судья

Следствием установлено, что с января 2011 по февраль 2014 года чиновники, получив информацию о пустующих и принадлежащих государству объектах недвижимости в г. Москве, самовольно и без заключения договоров с собственником использовали указанные помещения для их незаконного предоставления в аренду физическим и юрлицам.

В результате бюджету причинен ущерб в размере свыше 68 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения.