Красноярск, 16 февраля, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, отчитываясь перед депутатами о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за 2016 год, предложил разработать закон о трезвости по пятницам.

Нет алкоголю!

В краевом парламенте ИА REGNUM сообщили, что, по словам Речицкого, так называемая «пьяная преступность» является на сегодняшний день одной из острых проблем: «Тревогу здесь вызывают Таймыр и Северо-Енисейский район, где практически 90% преступлений совершается лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения».

В ходе обсуждения доклада депутат Илья Зайцев обратил внимание на работу круглосуточных павильонов. «С вероятностью 95 процентов там торгуют алкоголем. Ради продажи булки хлеба, понятно, ночью никто не станет работать. К сожалению, внутренние органы не всегда реагируют. Я знаю, вы ограничены законом в проведении таких проверок. Но ведь деятельность таких торговых точек влечет рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Мы готовы вас поддержать в борьбе с этой незаконной продажей алкогольной продукции», — отметил парламентарий.

В ответ главный полицейский Красноярского края предложил разработать закон о трезвости по пятницам. По его мнению, проблема должна решаться, в том числе, на уровне законодательной и исполнительной власти.

«Ограничение продажи алкоголя и его рекламы, безусловно, будет способствовать повышению культуры трезвости. Однако нужно понимать, что на первоначальном этапе такие меры могут спровоцировать продажу и потребление суррогатного алкоголя. Не меняя социальные условия жизни людей, одними лишь запретами остановить проблему алкоголизации населения невозможно», — прокомментировал ИА REGNUM предложение Речицкого первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнев.

«Однако в долгосрочной перспективе это правильное направление. Из этого предложения выйдет толк, если оно будет подкреплено мерами экономического и социального роста, повышения благосостояния и занятости населения», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

«Замечательно, что новый руководитель Главного управления МВД по краю обращает внимание на проблему преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения, в целом на оборот алкоголя. Однако, что касается процедуры, связанной с запретом алкоголя по пятницам, возникают резонные вопросы: почему именно пятница? Почему не суббота или не воскресенье? Почему один день в неделю, а не два? Поэтому я думаю, что это такое предложение, под которым пока нет какого-либо обоснования», — выразил свое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

«Сейчас у нас в регионе действует ограничение на продажу алкоголя с 23 часов и до утра. Однако пока правоохранительные органы и другие ответственные лица не могут справиться с продажей алкоголя в ночное время. Мы знаем десятки случаев, когда машины такси привозят алкоголь, мы знаем сотни случаев, когда в работающих круглосуточно павильонах незаконно продают алкоголь. Если мы занимается темой сокращения потребления алкоголя, и, соответственно, сокращения «пьяной преступности», необходимо все это делать комплексно. Нужно работать со специалистами, в том числе с наркологами, опрашивать население, проводить необходимые исследования и так далее. Только лишь запретительные меры не помогут», — считает парламентарий.

Добавим, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в III квартале 2016 года в 52 городских округах и муниципальных районах Красноярского края было зарегистрировано 1 224 случая острого отравления химической этиологии, из них с летальным исходом — 215 случаев. Причем в причинной структуре таких отравлений первое место занимает отравление в результате токсического действия алкоголя — 36,6%. В структуре алкогольных отравлений 86,6% случаев приходится на отравления в результате токсического действия этилового спирта.

Что касается метилового спирта, в крае в 2016 году зарегистрировано 45 случаев острых отравлений метанолом, 36 из которых закончились летальным исходом (80%).