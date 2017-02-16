Калуга, 16 февраля, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 16 февраля посетил новую школу в микрорайоне Кошелев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, четырехэтажное здание школы построено в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. Общая площадь школы около 26 тысяч квадратных метров, она способна принять 1360 детей.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. В новой школе.

«Увиденное впечатляет! Это первая построенная в областном центре школа за последние 20 лет, — поделился впечатлениями Александр Иванов. — Здесь предусмотрено 67 учебных кабинетов, два бассейна, 4 спортзала, залы для занятий музыкой, хореографией и разными видами спорта, современная столовая. Один из этажей корпуса полностью оборудован под компьютерное обучение. Это современная школа, в которой, несомненно, детям будет комфортно учиться и развиваться».

Школа оснащена современными инновационными технологиями. На её территории расположена открытая спортивная зона площадью около 5 тысяч квадратных метров. Обучение в школе будет проводиться только в первую смену.