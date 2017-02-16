Москва, 16 февраля, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Банк России и Генеральная прокуратура РФ подписали соглашение о взаимодействии. Цель документа — организация активного информационного взаимодействия между ведомствами, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Предыдущему соглашению между Генпрокуратурой и Банком России уже 20 лет. За это время серьезно изменились финансовая система страны и сам регулятор. Новое соглашение позволит повысить эффективность пресечения недобросовестных практик и преступлений на российском финансовом рынке», — пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Соглашение направлено на усиление работы в целях укрепления законности в кредитно-финансовой сфере, поддержания стабильности банковской системы и финансовых рынков РФ.

Кроме того, сотрудничество двух ведомств направлено на защиту интересов потребителей финансовых услуг, на противодействие нелегальной деятельности организаций и граждан по предоставлению потребительских кредитов (займов), а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.