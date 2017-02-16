Москва, 16 февраля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. На заседании постоянного комитета ПАСЕ будут обсуждаться вопросы корректировки регламента Ассамблеи и защиты прав национальных делегаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Принято решение в рамках совета направить представителей Государственной думы на переговоры с членами постоянного комитета ПАСЕ в Испанию, в Мадрид, где будет проходить ПАСЕ, для обсуждения вопроса корректировки регламента и защиты прав национальной делегации», — отметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что ранее эти вопросы обсуждались с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом. «Он прислал приглашение для обсуждения этой темы в рамках постоянного комитета ПАСЕ», — уточнил он.

Делегацию России возглавит вице-спикер Госсдумы Петр Толстой («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Ранее Совфед определил своих представителей.

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

Ранее Володин заявил о том, что Россия в ПАСЕ не вернется «пока не будут отменены дискриминационные нормы регламента, которые позволяют, причем небольшому количеству членов ПАСЕ, лишать голоса национальные делегации».